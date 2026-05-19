Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Шура заработает 1,5 млн рублей в свой 51-й день рождения

РИА Новости: концерт Шуры может принести ему 1,5 млн рублей в день рождения
Anton Mukhametchin/Global Look Press

Певец Шура (настоящее имя — Александр Матвеев) отметит 51-летие сольным концертом в баре Petter в Москве, на котором может заработать более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Площадка вмещает всего 91 зрителя. Стоимость билетов варьируется: от 12,5 тыс. рублей за самые доступные места до 18,5 тыс. рублей за зоны у сцены и за баром. Также есть места за столиками поближе — по 15,5 тыс. рублей.

Выступление пройдет в ночь на 20 мая. При полном зале выручка от продажи билетов превысит 1,5 млн рублей, однако это без учета расходов на организацию. На момент реализовано около 56% билетов.

14 мая Шура признался, что по жизни руководствуется принципом «Что было, то прошло». Он считает, что воротить прошлое ни к чему, поскольку все события уже случились. По его мнению, людям важно с любовью относиться к каждому дню своей жизни и ценить то, что у них уже есть. Певец подчеркнул, что проблемы в жизни важно пережить, и это уже будет успехом.

В своей жизни артисту приходилось бороться с онкологическим заболеванием, а также переживать алкогольную и наркотическую зависимости. Он подчеркнул, что выживать нужно уметь в любой ситуации.

Ранее продюсер Вали Карнавал возмутился слухами вокруг блогерши.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!