Шура заработает 1,5 млн рублей в свой 51-й день рождения

Певец Шура (настоящее имя — Александр Матвеев) отметит 51-летие сольным концертом в баре Petter в Москве, на котором может заработать более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Площадка вмещает всего 91 зрителя. Стоимость билетов варьируется: от 12,5 тыс. рублей за самые доступные места до 18,5 тыс. рублей за зоны у сцены и за баром. Также есть места за столиками поближе — по 15,5 тыс. рублей.

Выступление пройдет в ночь на 20 мая. При полном зале выручка от продажи билетов превысит 1,5 млн рублей, однако это без учета расходов на организацию. На момент реализовано около 56% билетов.

14 мая Шура признался, что по жизни руководствуется принципом «Что было, то прошло». Он считает, что воротить прошлое ни к чему, поскольку все события уже случились. По его мнению, людям важно с любовью относиться к каждому дню своей жизни и ценить то, что у них уже есть. Певец подчеркнул, что проблемы в жизни важно пережить, и это уже будет успехом.

В своей жизни артисту приходилось бороться с онкологическим заболеванием, а также переживать алкогольную и наркотическую зависимости. Он подчеркнул, что выживать нужно уметь в любой ситуации.

