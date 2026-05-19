Звезда «Уральских пельменей» об уходе из шоу: «Появился запрос на творческий рост»

Актриса Михалкова заявила, что не жалеет о своем уходе из «Уральских пельменей»

Актриса Юлия Михалкова призналась, что не жалеет о своем решении покинуть шоу «Уральские пельмени». Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Михалкова поделилась, что съемки в проекте, которые она завершила семь лет назад, стали для нее важным жизненным этапом и дали творческий опыт.

«У меня вообще есть такая привычка — ни о чем не жалеть. Это были прекрасные 10 лет: веселые, дружные, жизнерадостные. Но появился запрос на творческий рост», — отметила артистка.

По словам актрисы, после работы в шоу она захотела попробовать свои силы в новых направлениях, в числе которых создание фильмов и написание сценариев.

Михалкова также отметила, что по-прежнему поддерживает хорошие отношения с другими участниками «Уральских пельменей» и недавно посетила их концерт в Екатеринбурге. Она добавила, что мечтает сделать с коллективом фильм и работает в этом направлении. Сейчас подходит к концу написание сценария.

До этого участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин объяснил ностальгию по старому телевизионному контенту и многочисленные перезапуски шоу недостатком новых оригинальных проектов. По его мнению, кинематографисты не могут придумать что-то новое, поэтому берут уже известные работы и снимают их под новые реалии с добавлением современного юмора и технологий.

Ранее Михалкова ответила на слухи, что ей недоплачивали в «Уральских пельменях».