Звезда «Уральских пельменей» объяснил ностальгию по старому ТВ: «Это как блатной язык»

Комик Брекоткин объяснил перезапуски старых шоу профдефицитом в шоу-бизнесе
Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин в беседе с «Леди Mail» объяснил ностальгию по старому телевизионному контенту и многочисленные перезапуски шоу недостатком новых оригинальных проектов.

«Это как, знаете, блатной язык. Он почему такой? Потому что тем людям, которые его создали и им пользовались, не хватало образования, чтобы придумать новые слова. Поэтому слова брали старые, а смысл добавляли другой. Думаю, здесь примерно то же самое: профдефицит», — поделился комик.

Брекоткин не считает такой подход деградацией. По его мнению, кинематографисты сейчас не могут придумать что-то новое, поэтому берут уже известные работы и снимают их под новые реалии с добавлением современного юмора и технологий.

По мнению Брекоткина, новое прочтение зачастую получается вторичным.

«Хотя, опять же, я не специалист по кинематографу, не такой активный зритель», — рассказал артист.

Брекоткин добавил, что редко испытывает чувство ностальгии. Он считает, что ностальгия — это болезненная память, умноженная на тоску. Комик уточнил, что не любит тосковать.

Ранее Александр Котт захотел переснять советскую фантастику.

 
