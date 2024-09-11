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Михалкова ответила на слухи, что ей недоплачивали в «Уральских пельменях»

Актриса Михалкова опровергла, что ей недоплачивали в шоу «Уральские пельмени»

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Актриса Юлия Михалкова опровергла в беседе с mk.ru, что ей недоплачивали в шоу «Уральские пельмени».

Михалкова уверила, что такого никогда не было. Она назвала информацию о том, что не получала свои гонорары полностью, слухами и сплетнями.

«И вообще, я вам так скажу: денежные вопросы очень интимны, лучше про них не говорить публично. Знаете, как говорят, «деньги любят тишину, только не «матросскую»», — отметила артистка.

Михалкова отметила, что в 2019 году ушла из «Уральских пельменей» из-за своих амбиций. Артистка хотела себя развивать в кинематографе и связать свою жизнь с этой сферой. Актриса призналась, что ей было непросто покидать шоу.

«Все-таки десять лет были вместе. Я поговорила с ребятами, сказала, что намерена заняться новой деятельностью», — рассказала актриса.

По словам Михалковой, участники «Уральских пельменей» переживали из-за ее ухода, однако с уважением отнеслись к ее решению. Артистка отметила, что у нее сохранились только теплые и добрые воспоминания о коллегах.

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