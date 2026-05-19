МЧС обжалует решение суда против Бабкиной по бомбоубежищу

Столичное управление МЧС обжалует судебное решение по делу о подвале театра «Русская песня». Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Осенью 2022 года инспекторы признали помещение бомбоубежищем и потребовали от руководства театра Бабкиной восстановить его за свой счет. Артистка отказалась, указав, что получила помещение без статуса бомбоубежища.

Суд поддержал Бабкину и взыскал с МЧС 50 тыс. рублей. Однако теперь ведомство добивается отмены этого решения и признания его недействительным.

13 мая Бабкина заявила, что поддержка участников специальной военной операции — вопрос совести и внутреннего долга каждого из артистов. Исполнительница подчеркнула, что визиты в зону боевых действий требуют тщательной подготовки и строгого соблюдения мер безопасности. По ее мнению, нельзя просто так собраться и отправиться туда, где существует серьезная угроза, которую необходимо учитывать.

В то же время певица отметила, что такие поездки не являются обязательными для всех артистов.

