Надежда Бабкина отсудила у МЧС 50 тысяч рублей за бомбоубежище

Театр артистки Надежды Бабкиной «Русская песня» отсудил у ГУ МЧС РФ по Москве 50 тыс. рублей в качестве возмещения оплаты госпошлины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Арбитражного суда Москвы.

«Взыскать с главного управления МЧС России по городу Москве в пользу ГБУК города Москвы «МГАТ «Русская песня» расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 тыс. рублей», — говорится в документе.

Суд отменил предписание, которое МЧС выдало театру «Русская песня» — от Бабкиной требовали восстановить бомбоубежище в подвале здания на Садовой-Черногрязской улице.

Инспектор после проверки указал на нарушения правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны: отсутствие паспорта защитного сооружения гражданской обороны, использование помещений под склад, нарушения герметизации и гидроизоляции, отсутствие дверей, оштукатуривание стен и потолков, неисправное или отсутствующее инженерно-техническое оборудование, включая вентиляцию.

Театр опротестовал результат проверки в Арбитражном суде Москвы. Представители театра указали, что учреждение получило подвал как обычный нежилой фонд без указаний на статус объекта гражданской обороны. Паспорта и других документов на бомбоубежище не было ни у учреждения, ни у надзорного органа.

