Бабкина о поездках в зону СВО: «Каждый несет ответственность»

Певица Надежда Бабкина заявила, что поддержка участников специальной военной операции — вопрос совести и внутреннего долга каждого из артистов. Ее слова передает ТАСС.

Исполнительница подчеркнула, что визиты в зону боевых действий требуют тщательной подготовки и строгого соблюдения мер безопасности. По ее мнению, нельзя просто так собраться и отправиться туда, где существует серьезная угроза, которую необходимо учитывать.

В то же время певица отметила, что такие поездки не являются обязательными для всех артистов.

«Каждый сам решает, стоит ли ему это делать, и несет свою ответственность за свой выбор», — заявила она.

В конце апреля актер Егор Бероев заявил о важности личного участия деятелей культуры в специальной военной операции. По его словам, поездка в зону СВО поможет лучше понять ситуацию и людей в зоне конфликта.

Актер подчеркнул, что у жителей тех областей уже сформировались новые жизненные приоритеты. Он уверен, что общение с ними сильно меняет восприятие событий. Бероев отметил, что многие, кто побывал в зоне СВО вместе с ним, вернулись с другим взглядом на жизнь.

