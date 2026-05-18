Директор Эрмитажа прокомментировал инцидент с троном

Пиотровский назвал актом вандализма инцидент с посетителем на троне
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что инцидент с посетителем музея, который забрался на Большой императорский трон в Георгиевском зале, является актом вандализма. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

«Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженного», — подчеркнул Пиотровский.

Он добавил, что подобные поступки представляют угрозу для культурных заведений, требуют жесткого реагирования, мешают другим посетителям и создают опасность.

Днем 17 мая мужчина сел в тронное кресло в Георгиевском зале Эрмитажа и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Очевидцы услышали, что он бизнесмен. Звучали слова про взятки, кредиты и разорение оратора.

Когда работник музея попытался остановить нарушителя, тот достал два ножа. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в полицию. При обыске в его обуви нашли японский нож.

Ранее впервые оказавшаяся в Эрмитаже женщина приняла мужчину на троне за актера.

 
