Влада Бумагу защитили в суде по спору за бренд

Блогера Влада А4 (он же — Влад Бумага) защитили в суде по спору за его бренд. Об этом сообщает 112.

ООО «СП РАЙТС СЕРВИСЕЗ» начало судебный спор с предпринимателем Кочергиным М.Д. Бизнесмена обвиняют в незаконном использовании товарных знаков «А4», «Влад Бумага» и «Влад А4».

В феврале 2026-го Telegram-канал Baza утверждал, что юристы Влада Бумаги обратились в суд после того, как в магазинах Башкирии обнаружили одежду с его лицом.

По данным Telegram-канала, речь идет сразу о двух разбирательствах. В первом случае в своем магазине уроженец Вьетнама продавал платье с изображением звезды. Блогер предъявил иск на 100 тысяч рублей, однако суд с такой суммой не согласился. В результате предприниматель выплатит только 20 тысяч.

В декабре 2025-го Владу Бумаге отказали в защите прав на изображение, которое использовала предпринимательница из одного из регионов. С нее представители блогера требовали 30 тысяч рублей.

