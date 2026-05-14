Директора Линды отправили под домашний арест

Директора Линды Кувшинова отправили под домашний арест по делу о песнях Фадеева

Директора певицы Линды (Светлана Гейман), саунд-продюсера Михаила Кувшинова отправили под домашний арест до 20 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ему запретили пользоваться телефоном и интернетом.

Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на песни Максима Фадеева по поддельным документам.

По мнению следователей, еще до 2009 года фигуранты якобы изготовили фиктивные договоры, связанные с музыкальными произведениями Фадеева, предназначенными для Линды. Фадеева и Гейман допросили, показания обоих не указывают на Кувшинова как на мошенника. Сама Линда проходит по делу как свидетель, Фадеев признан потерпевшим.

Ранее сообщалось, что Линда может вернуть популярность из‑за суда с Фадеевым.