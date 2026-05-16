Умерла певица Резеда Кадырова

Ушла из жизни заслуженная артистка Татарстана Резеда Кадырова. Об этом сообщает «МК».

Певице было 65 лет. В январе 2026 года женщина пережила потерю — скончался ее супруг Данис.

Информация о месте и времени прощания с Кадыровой будет объявлена позже.

Резеда Кадырова родилась 22 апреля 1961 года в населенном пункте Уразбахтино Мамадышского района. После филологического факультета Казанского государственного университета она работала в школе учителем и завучем.

Заняться музыкой ей посоветовал драматург Туфан Миннуллин. Успехом пользовались ее песни на татарском языке «Шәмдәлләр», «Әнием миләше» и «Мәхәббәт җимешләре».

