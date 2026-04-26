Ушла из жизни заслуженная артистка России Михеева

Ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Михеева. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.

«Она умерла от онкологии сегодня утром, долго мучилась от этой страшной болезни», — сказал источник из окружения артистки.

Елене Михеевой было 74 года. Она родилась в 1951 году в Ленинграде. В 1972 году Михеева окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина (курс А.И. Борисова), после чего стала служить в Московском театре сатиры и Московского областного театра имени А.Н. Островского. С 2013 года и до конца жизни артистка служила в Московском губернском театре.

До этого в возрасте 74 лет скончался заслуженный артист России Виктор Яковлев. В театре сообщили, что в последний год Яковлев боролся с тяжелой болезнью и, увы, не смог победить ее. Чем именно болел артист, не уточняется. Актер дважды номинировался на национальную театральную премию «Золотая маска».

Ранее в Петербурге скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин.