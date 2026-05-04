Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Умерла заслуженная российская певица Галина Ненашева

Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева
Мирослав Муразов/РИА Новости

Заслуженная артистка России, певица Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришла печальная весть — не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет. Заслуженная артистка России. Она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей», — написал телеведущий.

Также он выразил соболезнования близким артистки, подчеркнув, что ее творчество стало частью культурной памяти страны.

Ненашева была лауреатом программы «Песни года», а кроме того — победительницей и призером ряда международных конкурсов.

В январе этого года певице стало плохо дома: врачи диагностировали у нее нестабильную стенокардию.

Галина Ненашева — советская и российская эстрадная певица, которая получила широкую известность в эпоху СССР. Артистка выступала вместе с Муслимом Магомаевым, а также записывала вокальные партии для саундтреков к популярным фильмам. Среди наиболее известных ее песен — «Белая лебедь» из картины «Русское поле», а также композиции «Любите Россию» и «Я люблю тебя, Россия».

Ранее скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева в возрасте 74 лет.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!