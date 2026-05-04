Умерла заслуженная российская певица Галина Ненашева

Заслуженная артистка России, певица Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришла печальная весть — не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет. Заслуженная артистка России. Она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей», — написал телеведущий.

Также он выразил соболезнования близким артистки, подчеркнув, что ее творчество стало частью культурной памяти страны.

Ненашева была лауреатом программы «Песни года», а кроме того — победительницей и призером ряда международных конкурсов.

В январе этого года певице стало плохо дома: врачи диагностировали у нее нестабильную стенокардию.

Галина Ненашева — советская и российская эстрадная певица, которая получила широкую известность в эпоху СССР. Артистка выступала вместе с Муслимом Магомаевым, а также записывала вокальные партии для саундтреков к популярным фильмам. Среди наиболее известных ее песен — «Белая лебедь» из картины «Русское поле», а также композиции «Любите Россию» и «Я люблю тебя, Россия».

