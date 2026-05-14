Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

«Ни музыки, ни шоу»: «Евровидению» предрекли скорое закрытие

Критик Соседов назвал «Евровидение» конкурсом уродов и безмозглых существ
IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

«Евровидение» больше не является инструментом продвижения популярных песен – музыки в этом конкурсе почти не осталось, так как он превратился в «хаос и идиотизм», считает музыкальный критик Сергей Соседов. Кроме политических лозунгов и провокаций там ничего не осталось, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению критика, «Евровидение» проходит глубокую стадию творческого кризиса, поэтому меломаны не смогут найти там ни хорошей музыки, ни прекрасного шоу, как это было раньше.

«Разочарование — то, что вы будете испытывать при просмотре «Евровидения«Евровидения». Это давно конкурс уродов и безмозглых существ. Слава богу, что России там нет», — считает Соседов.

Он напомнил, что Россия возродила музыкальный конкурс «Интервидение», который стал площадкой демонстрации таланта и голоса артистов, в то время как «Евровидение» трансформировалось в клоунаду. По мнению критика, вскоре после юбилея его перестанут проводить, так как зрители и слушатели не готовы и дальше терпеть подобный «хаос и идиотизм».

До этого продюсер Иосиф Пригожин назвал песенный конкурс «Евровидение» политизированным мероприятием, утратившим связь с музыкой. Его критика прозвучала на фоне крупнейшего в истории конкурса бойкота. Так, в конце 2025 года некоторые страны отказались отправлять своих представителей на конкурс, объяснив это участием Израиля. Подробнее о том, кто считается фаворитом конкурса и какие скандалы сопровождают подготовку к шоу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из-за Израиля число участников юбилейного «Евровидения» сократилось до 35.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!