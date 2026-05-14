«Евровидение» больше не является инструментом продвижения популярных песен – музыки в этом конкурсе почти не осталось, так как он превратился в «хаос и идиотизм», считает музыкальный критик Сергей Соседов. Кроме политических лозунгов и провокаций там ничего не осталось, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению критика, «Евровидение» проходит глубокую стадию творческого кризиса, поэтому меломаны не смогут найти там ни хорошей музыки, ни прекрасного шоу, как это было раньше.

«Разочарование — то, что вы будете испытывать при просмотре «Евровидения«Евровидения». Это давно конкурс уродов и безмозглых существ. Слава богу, что России там нет», — считает Соседов.

Он напомнил, что Россия возродила музыкальный конкурс «Интервидение», который стал площадкой демонстрации таланта и голоса артистов, в то время как «Евровидение» трансформировалось в клоунаду. По мнению критика, вскоре после юбилея его перестанут проводить, так как зрители и слушатели не готовы и дальше терпеть подобный «хаос и идиотизм».

До этого продюсер Иосиф Пригожин назвал песенный конкурс «Евровидение» политизированным мероприятием, утратившим связь с музыкой. Его критика прозвучала на фоне крупнейшего в истории конкурса бойкота. Так, в конце 2025 года некоторые страны отказались отправлять своих представителей на конкурс, объяснив это участием Израиля.

Ранее из-за Израиля число участников юбилейного «Евровидения» сократилось до 35.