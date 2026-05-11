Из-за Израиля число участников юбилейного «Евровидения» сократилось до 35

В начавшемся в Вене «Евровидении-2026» примут участие 35 стран
Юбилейное 70-е «Евровидение», которое стартует сегодня в Вене, стало одним из самых скандальных и политизированных за всю историю своего существования: из-за участия Израиля телевещатели Нидерландов, Словении, Испании, Ирландии и Исландии объявили конкурсу бойкот. В результате на музыкальном смотре представлены 35 стран.

Израильский участник Ноам Беттан рассказал, что репетировал под свист и улюлюканье, готовясь к возможным провокациям во время выступления. По его словам, люди из его команды специально мешали ему петь во время репетиций, чтобы заранее настроить на проблемную ситуацию.

Украину на конкурсе представит Виктория Корникова из группы LELÉKA с песней «Рiдним». По прогнозам букмекеров, она может попасть в первую десятку финалистов. Перед конкурсом вокруг певицы также возникли споры: украинские телезрители критиковали ее выбор за то, что она давно живет и работает в Германии. Немецкие СМИ предполагают, что ей могут отдать свои голоса живущие в ЕС украинские беженцы.

Фаворитом конкурса считается Финляндия. В первую тройку, по данным платформы ставок Polymarket, входят также Дания и Греция. На победу Украины ставит лишь 1% пользователей платформы. Россия и Белоруссия отстранены от участия, поскольку дисквалифицированы Европейским вещательным союзом.

Торжественная церемония открытия конкурса на венском стадионе Wiener Stadthalle состоялась сегодня, впереди два полуфинала и гранд-финал, который пройдет 16 мая.

Ранее стало известно, что «Евровидение» переедет в Азию.

 
