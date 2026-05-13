«Это позор»: Пригожин раскритиковал современное «Евровидение»

Пригожин: «Евровидение» превратилось в шлак и больше не имеет отношения к музыке

Продюсер Иосиф Пригожин назвал песенный конкурс «Евровидение» политизированным мероприятием, утратившим связь с музыкой. Его слова передает ТАСС.

По мнению Пригожина, искусство и спорт — ключевые силы, объединяющие народы и общества. Он подчеркнул, что музыка должна служить культурным мостом между людьми.

«Евровидение» давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет. Конкурс, в принципе, давно превратился в шлак и ничего общего с музыкой не имеет», — сказал продюсер.

Он также осудил любые ограничения в сфере культуры, назвав их «безобразием». Свой комментарий Пригожин завершил фразой: «Я считаю, что это позор, «Евровидение» для меня остается позорным мероприятием».

Критика Пригожина прозвучала на фоне крупнейшего в истории конкурса бойкота. Так, в конце 2025 года некоторые страны отказались отправлять своих представителей на конкурс, объяснив это участием Израиля. Подробнее о том, кто считается фаворитом конкурса и какие скандалы сопровождают подготовку к шоу — в материале «Газеты. Ru».

Ранее сообщалось, что шоумен Дмитрий Хрусталев заработал на туризме 43 млн рублей.