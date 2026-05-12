Источник РЕН ТВ сообщил о возможном применении силы к певице Линде

РЕН ТВ: певицу Линду доставили на допрос силой по делу о правах на песни

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) доставили на допрос силой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник из близкого окружения артистки.

По данным источника, задержание Линды связано с расследованием уголовного дела гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, обвиняемого в мошенничестве. До сегодняшнего дня певица проходила по нему в качестве свидетеля и добровольно являлась в отдел, уточнил собеседник канала.

«Однако сегодня ее привезли на допрос силой», — сообщил источник.

Эта информация официально не подтверждена.

12 мая Telegram-канал 112 сообщил о задержании Линды в Москве. Также силовики пришли с обыском в офис компании «Профит», чей владелец Андрей Черкасов с начала марта находится в СИЗО по делу о мошенничестве в крупном размере.

Как стало известно 112, Линду вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подозревают в подделке документов и переоформлении авторских прав на свои музыкальные произведения. Ранее права на песни артистки принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. Конфликт между певицей и продюсером тянется давно. В частности, Линда жаловалась, что Фадеев оказывает на нее давление и запрещает исполнять собственные хиты.

Baza также сообщала, что Линду вызвали на допрос по делу об авторских правах на ее песни. При этом канал утверждает, что певица проходит по делу в статусе свидетеля.

Ранее Линда опровергла сообщения о домогательствах к Фадееву.