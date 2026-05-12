Названа причина вызова на допрос певицы Линды

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) вызвали на допрос по делу об авторских правах на ее песни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Певица проходит по делу в статусе свидетеля», — отмечается в сообщении.

По данным журналистов, следственные действия связаны с многолетним конфликтом Линды с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

До этого Telegram-канал 112 писал, что правоохранители задержали Линду в Москве. Также силовики пришли с обыском в офис компании «Профит», чей владелец Андрей Черкасов с начала марта находится в следственном изоляторе по делу о мошенничестве в крупном размере.

Канал выяснил, что Линду вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подозревают в подделке документов и переоформлении прав на свои музыкальные произведения. Ранее права на песни артистки принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. Конфликт между певицей и продюсером тянется давно. В частности, Линда жаловалась, что Фадеев оказывает на нее давление и запрещает ей исполнять собственные хиты.

В конце марта 2026 года Линда опровергла сообщения о домогательствах к Фадееву. Певица утверждает, что союз у них с продюсером был исключительно творческим.

Ранее Линда рассказала, как на нее напала проводница из-за песен о наркотиках.

 
