В Москве задержали певицу Линду

Осторожно: Собчак/YouTube

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, силовики пришли с обыском в офис компании «Профит», чей владелец и по совместительству генеральный директор издательства «Джем» Андрей Черкасов с начала марта находится в следственном изоляторе по делу о мошенничестве в крупном размере. Также обыски проходят и в фирме его жены — «Компании Топ 7».

Канал выяснил, что следственные действия в офисе «Профита» связаны с задержанием Линды, которую вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подозревают в подделке документов и переоформлении прав на свои музыкальные произведения. Ранее права на песни артистки принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. Конфликт между певицей и продюсером тянется давно. В частности, Линда жаловалась, что Фадеев оказывает на нее давление и запрещает ей исполнять собственные хиты.

48-летняя Линда известна по хитам «Мало огня», «Ворона». О разрыве контракта с Фадеевым она впервые подробно рассказала в 2020 году.

В конце марта 2026 года Линда опровергла сообщения о домогательствах к Фадееву. По словам артистки, продюсер внезапно исчез из ее жизни, сославшись на плохое самочувствие. После чего сообщил ее отцу, своему инвестору, что Линда якобы «влюблена в него по уши» и домогается его. Певица утверждает, что союз у них с Фадеевым был исключительно творческим.

Ранее Линда рассказала, как на нее напала проводница из-за песен о наркотиках.

 
