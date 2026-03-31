На Линду напала проводница из-за песен о наркотиках: «Порвала одежду»

Певица Линда опровергла обвинения в пропаганде наркотиков в песнях
Журналистка Ксения Собчак спросила звезду 90-х Линду, не считает ли та, что «подсадила страну на наркотики». Эстетику, которую Линда транслировала при работе с продюсером Максимом Фадеевым, знаменитости обсудили в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак».

По словам 48-летней Линды, ее действительно не раз обвиняли в пропаганде наркотиков.

«Ехали в Тольятти на поезде. Проводница вагона начала с претензии, с эмоциональных наездов. У нее дочка употреблял. Женщина считала, что основная причина — это музыка, которую девушка слушала. Накинулась, порвала на мне одежду», — вспоминает певица.

Однако подобные обвинения звезда опровергает.

«Я не ассоциировала наше творчество с наркотиками, это все пространство вокруг спекулировало на этой теме, и мы в эту тему вписались. Это можно интерпретировать по-разному, кто во что верил, кто как это видел, тот так это и интерпретировал», — говорит она.

Линда (настоящее имя Светлана Гейман) — известна по хитам «Мало огня», «Ворона». О разрыве контракта с Максимом Фадеевым она впервые подробно рассказала в 2020 году.

