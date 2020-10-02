Интриги и предательства: Линда рассказала о разрыве с Фадеевым

Популярная в 90-е годы певица Линда поделилась подробностями о своем расставании с продюсером Максимом Фадеевым и назвала причиной разрыва денежный вопрос. Их сотрудничество началось во время работы над треком «Игра с огнем». К тому моменту Фадеев устал от критики со стороны музыкальных редакторов на радио и телевидении, что привело к потере желания давать сольные концерты.

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«Я был не нужен, потому что делал музыку, непохожую на все то, что звучало на радио в то время и что получало одобрение тогдашних музыкальных редакторов. Именно они и сломали мое желание выступать сольно», — рассказывал он.

Обратить внимание на молодую звезду Фадееву посоветовал режиссер Федор Бондарчук, снявший для Линды ее первый клип. Новая коллаборация позволила Фадееву реализовать многие из своих творческих идей и добиться профессионального успеха в качестве продюсера.

«Я его считала близким другом, мы в шутку называли друг друга брат и сестра. Папа дал нам все возможности: мы снимали клипы, которые хотели, мы шли на радио и ставили наши песни», — поделилась воспоминаниями о том периоде сама Линда в интервью видеосервису Premier.

Она также сообщила, что при первых признаках финансового кризиса, которые случился в августе 1998 года, ее отец в первую очередь предупредил Фадеева, что грядут «большие трудности», и предложил переписать на него студию, которую выстроил сам, чтобы трудности не коснулись их творческого тандема.

«И Макс понял, что легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло. И постепенно этот человек растворился в моей жизни», — пояснила Линда.

По словам певицы, она и ее отец никогда не предъявляли к Фадееву никаких претензий, однако сам продюсер неоднократно вел себя враждебно по отношению к ним – в частности, распускал в СМИ слухи о якобы оказывавшемся с их стороны давлении. Еще одной газетной уткой авторства Фадеева стали публикации о наркотической зависимости Линды, рассказала она. Певица отметила, что изначально подобные слухи продюсер распускал в рамках кампании по продвижению песни «Марихуана».

«В тот момент ушел из жизни Версаче и вышла статья, что весь мир оплакивает Версаче, а наша страна оплакивает Линду. Моя фотография была помещена в черную рамку и была статья о том, что я принимаю наркотики. И таким образом это застолбилось за мной», — поделилась она подробностями интриг бывшего продюсера.

Из-за действий Фадеева, направленных на черный пиар, Линда стала мишенью для обвинений в пропаганде наркотиков.

«На гастролях на меня набрасывались какие-то люди, несчастная мать какого-нибудь ребенка, подсаженного на наркотики. И эта несчастная женщина набрасывается на меня, выдирает мне волосы, кричит о том, зачем я живу на этой земле и как имею право подсаживать детей на все это дело», — подчеркнула она.

При этом сама звезда крайне негативно относится к любым формам зависимости, из-за чего даже разорвала брак с греческим музыкантом Стефаносом после восьми лет совместной жизни.

«Был момент, когда мы были на гастролях на Камчатке, дошло до такого, что Стефанос в нетрезвом состоянии вышел на сцену и неадекватно вел себя перед людьми. Было стыдно. После этого мы приехали в гостиницу, где Стефанос от нашего номера не оставил живого места. Тогда у нас произошел разговор, что не может быть дальше продолжения. Он со мной согласился, и мы разъехались», — сказала она.