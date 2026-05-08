Звезда «Солдат» о спорте 6 раз в неделю и ЗОЖ: «Пожрать я не дурак»

Звезда «Солдат» Иван Жидков признался, что занимается спортом 6 раз в неделю. О приверженности ЗОЖ он рассказал в новом посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Под видео, сделанном в спортзале, 42-летний артист объяснил, что занимается кардиотренировками, силовыми тренировками и боксом. Кроме того, Жидков заявил, что не понимает не занимающихся спортом людей.

«У меня настолько глубоко выработана эта привычка, что мне почти никогда не лень идти в зал. Самое сложное для меня — это питание, пожрать-то я не дурак», — написал он.

В финале поста актер призвал подписчиков любить себя и обязательно заниматься физкультурой.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал цену отказа от здорового образа жизни.

По его словам, при несоблюдении принципов ЗОЖ последние 12 лет жизни часто сопровождаются серьезными хроническими болезнями. При этом, как отметил министр, соблюдение здоровых привычек увеличивает продолжительность здоровой жизни.

