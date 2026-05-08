Нурлан Сабуров высказался против комиков в политике

Комик Нурлан Сабуров во время концерта в Дубае назвал плохой идеей назначение юмористов на руководящие должности в политике. Его слова передает РИА Новости.

Артист рассказал, что когда-то ему предлагали стать мэром Степногорска в Казахстане.

«Но я считаю, ставить комика политическим руководителем — плохая идея. Я бы всех своих друзей назначил», — отметил Сабуров.

По данным агентства, в течение выступления комик несколько раз просил зрителей не снимать его на телефон. Он пояснил, что из-за таких видео его фразы могут вырвать из контекста.

В конце февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Комик узнал об этом в феврале, когда прилетел в московский аэропорт Внуково. В результате артист вернулся в родной Казахстан, а позднее Комитет национальной безопасности республики объявил о начале проверки в отношении юмориста. Статью, по которой проводилась проверка, до завершения мероприятий не разглашали. Более того, зимой Сабуров внесли в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сабуров пошутил про выдворение из России.

 
