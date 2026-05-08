Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Раскрыты кинопредпочтения зрителей по всей России

«КИОН»: триллер стал самым популярным жанром за пределами Москвы
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Триллер стал самым востребованным жанром среди зрителей за пределами Московского региона. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования онлайн-кинотеатра «КИОН», изучившего активность аудитории с 27 апреля 2025 по 27 апреля 2026 года.

Особенно заметна эта тенденция в Новосибирской области. В Краснодарском крае зрители предпочитают драмы, военные фильмы и фантастику. Детективы, комедии, фэнтези и документальные ленты популярны в Нижегородской области. Свердловская область лидирует по просмотрам приключенческого контента.

В топ-10 субъектов РФ с наиболее активной аудиторией вошли: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область и Челябинская область.

В большинстве регионов зрители интересуются тремя проектами: детективным триллером «Бар «Один звонок»» с Данилой Козловским, лирической комедией «Виноград» с Павлом Прилучным и драмой «Жизнь по вызову. Фильм» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк.

Среди других популярных фильмов: детектив «Чёрное солнце» (Максим Стоянов, Юрий Чурсин), триллер «Резервация» (Денис Шведов), триллер «Тоннель» (Елизавета Боярская), проект «Отпечатки» (Оксана Акиньшина) и комедийный сериал «Три сестры» (Лариса Гузеева, Павел Деревянко).

В некоторых регионах также популярны фильмы «На деревню дедушке» (Юрий Стоянов) и «Батя 2. Дед» (Евгений Цыганов).

Ранее россияне назвали музыку для идеального шашлыка.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!