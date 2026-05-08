Раскрыты кинопредпочтения зрителей по всей России

«КИОН»: триллер стал самым популярным жанром за пределами Москвы

Триллер стал самым востребованным жанром среди зрителей за пределами Московского региона. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования онлайн-кинотеатра «КИОН», изучившего активность аудитории с 27 апреля 2025 по 27 апреля 2026 года.

Особенно заметна эта тенденция в Новосибирской области. В Краснодарском крае зрители предпочитают драмы, военные фильмы и фантастику. Детективы, комедии, фэнтези и документальные ленты популярны в Нижегородской области. Свердловская область лидирует по просмотрам приключенческого контента.

В топ-10 субъектов РФ с наиболее активной аудиторией вошли: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область и Челябинская область.

В большинстве регионов зрители интересуются тремя проектами: детективным триллером «Бар «Один звонок»» с Данилой Козловским, лирической комедией «Виноград» с Павлом Прилучным и драмой «Жизнь по вызову. Фильм» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк.

Среди других популярных фильмов: детектив «Чёрное солнце» (Максим Стоянов, Юрий Чурсин), триллер «Резервация» (Денис Шведов), триллер «Тоннель» (Елизавета Боярская), проект «Отпечатки» (Оксана Акиньшина) и комедийный сериал «Три сестры» (Лариса Гузеева, Павел Деревянко).

В некоторых регионах также популярны фильмы «На деревню дедушке» (Юрий Стоянов) и «Батя 2. Дед» (Евгений Цыганов).

