Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Курице — поп, свинине — шансон: россияне назвали музыку для идеального шашлыка

Песня «Забирай меня скорей» стала лидером шашлычного плейлиста в России
Shutterstock

Самым «попсовым» шашлыком стала курица на решетке — ее готовят быстро и без лишних сложностей, а свинина вызывает в памяти россиян шансон и ностальгические мелодии. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования музыкального сервиса «Звук» и онлайн-ритейлера «Самокат».

Участники опроса поделились своими ассоциациями между музыкальными жанрами и различными видами мяса. Куриный шашлык на решетке напоминает россиянам о поп-музыке, поскольку он самый легкий в приготовлении. Свинину же чаще всего ассоциируют с отдыхом на природе, семейными встречами и песнями у костра, поэтому к ней подходят ностальгические мелодии и шансон.

Также исследователи выяснили, что на пикниках чаще всего звучат «Забирай меня скорей» группы «Руки Вверх» (31%), «Седая ночь» Юрия Шатунова (30%) и «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» (22%). 4% опрошенных выбрали трек «NOBODY» TOXI$, Aarne и Big Baby Tape, причем 49% из них — в возрасте от 36 до 45 лет.

Большинство россиян отметили, что музыка на шашлыках нужна для создания настроения и атмосферы (62%). Ещё 27% включают музыку просто фоном.

Исследование приурочено к запуску проекта Звука к майским праздникам, в рамках которого сервис собрал плейлисты для разного шашлычного настроения.

Ранее сообщалось, что звезды шоу‑бизнеса используют ИИ‑двойников для общения с фанатами.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!