Курице — поп, свинине — шансон: россияне назвали музыку для идеального шашлыка

Самым «попсовым» шашлыком стала курица на решетке — ее готовят быстро и без лишних сложностей, а свинина вызывает в памяти россиян шансон и ностальгические мелодии. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования музыкального сервиса «Звук» и онлайн-ритейлера «Самокат».

Участники опроса поделились своими ассоциациями между музыкальными жанрами и различными видами мяса. Куриный шашлык на решетке напоминает россиянам о поп-музыке, поскольку он самый легкий в приготовлении. Свинину же чаще всего ассоциируют с отдыхом на природе, семейными встречами и песнями у костра, поэтому к ней подходят ностальгические мелодии и шансон.

Также исследователи выяснили, что на пикниках чаще всего звучат «Забирай меня скорей» группы «Руки Вверх» (31%), «Седая ночь» Юрия Шатунова (30%) и «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» (22%). 4% опрошенных выбрали трек «NOBODY» TOXI$, Aarne и Big Baby Tape, причем 49% из них — в возрасте от 36 до 45 лет.

Большинство россиян отметили, что музыка на шашлыках нужна для создания настроения и атмосферы (62%). Ещё 27% включают музыку просто фоном.

Исследование приурочено к запуску проекта Звука к майским праздникам, в рамках которого сервис собрал плейлисты для разного шашлычного настроения.

Ранее сообщалось, что звезды шоу‑бизнеса используют ИИ‑двойников для общения с фанатами.