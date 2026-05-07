Семенович о планах посетить зону СВО: «Может быть, летом»

Певица Анна Семенович в интервью РИА Новости рассказала о своем возможном посещении зоны специальной военной операции (СВО).

Бывшая солистка группы «Блестящие» не дала однозначного ответа. Однако она не исключила, что может поехать в зону боевых действий этим летом.

«В ближайшее время пока нет, потому что сейчас, в майские праздники и 9 Мая, будут различные акции. Может быть, летом», — сообщила Семенович.

Недавно актер Егор Бероев заявил о важности личного участия деятелей культуры в специальной военной операции. По словам Бероева, личное участие помогает лучше понять ситуацию и людей в зоне конфликта.

Актер уверен, что общение с жителями исторических областей сильно меняет восприятие событий. Многие, кто побывал в зоне СВО вместе с ним, вернулись с другим взглядом на жизнь.

В начале апреля Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что может баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые». Певица записала ролик на льду Байкала вместе с женихом Денисом Шреером. В нем возлюбленный артистки встает на колено и предлагает ей баллотироваться.

Ранее сообщалось, что песню Лепса «Родина‑мать» предложили сделать новым гимном 9 Мая.

 
