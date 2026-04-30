«Спускались, не зная, вернутся ли»: Бероев призвал деятелей культуры отправиться в зону СВО

Актер Егор Бероев заявил о важности личного участия культурных деятелей в специальной военной операции (СВО). Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

По словам Бероева, личное участие помогает лучше понять ситуацию и людей в зоне конфликта. Актер уверен, что общение с жителями исторических областей сильно меняет восприятие событий. Многие, кто побывал в зоне СВО вместе с ним, вернулись с другим взглядом на жизнь.

Актер также подчеркнул, что у людей в зоне конфликта формируются новые жизненные приоритеты, отличные от мирной жизни.

«Они спускались в бомбоубежище с одной сумкой, не зная, вернутся ли домой», — добавил он.

В начале апреля стало известно, что в Токио состоялась мировая премьера фильма Егора Бероева «Кукла». Картину, которая выйдет в российский прокат 30 апреля, лично представили японской публике Бероев и его супруга Анна Панкратова, сыгравшая главную роль. Показ прошел в сотрудничестве с «Российским фестивалем культуры в Японии 2026».

По сюжету «Куклы», главная героиня Надя (Анна Панкратова) в юности совершает роковую ошибку и попадает за решетку, где рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребёнка. Единственным, кто протягивает ей руку помощи, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин).

Ранее сообщалось, что Shaman отказался ехать на «Интервидение» в Саудовскую Аравию.

 
