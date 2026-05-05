Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Рэпер зацензурил в своем треке имя Артема Дзюбы

Имя футболиста Дзюбы убрали из трека рэпера 163onmyneck вместе с упоминаниями наркотиков
163ONMYNECK/VK

Рэпер 163onmyneck убрал из своего трека имя футболиста Артема Дзюбы. На это обратил внимание Telegram-канал «Mash на спорте».

В треке Дзюба упоминался после слов «Фристайлю и снимаю себя на камеру» — строчка может намекать на скандал со сливом откровенных видео спортсмена.

Кроме имени Дзюбы, 163onmyneck зацензурил упоминания наркотиков, приведя текст в соответствие с российским законодательством.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

Накануне стало известно, что книги-биографии о популярных рок-группах The Doors и Nirvana получат в России маркировку согласно закону против пропаганды наркотиков.

Ранее сообщалось о суде над Ганвестом за пропаганду наркотиков.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!