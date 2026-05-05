Рэпер зацензурил в своем треке имя Артема Дзюбы

Имя футболиста Дзюбы убрали из трека рэпера 163onmyneck вместе с упоминаниями наркотиков

Рэпер 163onmyneck убрал из своего трека имя футболиста Артема Дзюбы. На это обратил внимание Telegram-канал «Mash на спорте».

В треке Дзюба упоминался после слов «Фристайлю и снимаю себя на камеру» — строчка может намекать на скандал со сливом откровенных видео спортсмена.

Кроме имени Дзюбы, 163onmyneck зацензурил упоминания наркотиков, приведя текст в соответствие с российским законодательством.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

Накануне стало известно, что книги-биографии о популярных рок-группах The Doors и Nirvana получат в России маркировку согласно закону против пропаганды наркотиков.

Ранее сообщалось о суде над Ганвестом за пропаганду наркотиков.