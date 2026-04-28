Ганвест предстанет перед судом за пропаганду наркотиков

Суд Москвы рассмотрит дело рэпера Ганвеста по обвинению в пропаганде наркотиков

Никулинский районный суд города Москвы рассмотрит дело рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов), обвиняемого в пропаганде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«27 апреля 2026 года поступил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ в отношении Гоминова Руслана Владимировича (выступает под псевдонимом Ганвест)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дата заседания пока не назначена.

До этого сообщалось, что претензии касаются ряда музыкальных композиций исполнителя, размещенных в открытом доступе в соцсети «ВКонтакте», включая треки «Никотин», «Бардак», «В неадеквате», «Ананасовый сироп», «На Рахате», «Кайфули», «Кодинг/шнейне» и «Хулиган».

В феврале в отношении Ганвеста возбудили административное дело по факту пропаганды наркотиков. После этого Гоминов пообещал, что зацензурирует 25 треков и займется благотворительностью. Музыкант подчеркнул, что намерен «исключить любые спорные моменты» из своего творчества и привести его в соответствие с требованиями российского законодательства.

Ранее Ганвеста оштрафовали за трек «Вика любит ПЭПЭ».