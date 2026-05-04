Биографии The Doors и Nirvana получат маркировку в России

Книги о группах The Doors и Nirvana промаркируют согласно закону о пропаганде наркотиков

Книги-биографии о популярных рок-группах The Doors и Nirvana получат в России маркировку согласно закону против пропаганды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отраслевой перечень.

В обновленном перечне появились более 100 книг, среди которых — биографические произведения «Nirvana: правдивая история» музыкального критика Эверетта Тру и «The Doors. Сгореть в любви дотла!» британского журналиста Мика Уолла.

До этого в список внесли романы российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также зарубежных литераторов Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками. Кроме того, в него попали переводы классической литературы, опубликованные после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого, вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей».

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

До этого Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических и психотропных веществах — на таких книгах разместят предупреждающие знак и текстовое сообщение.

