Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Биографии The Doors и Nirvana получат маркировку в России

Книги о группах The Doors и Nirvana промаркируют согласно закону о пропаганде наркотиков
nirvana.com

Книги-биографии о популярных рок-группах The Doors и Nirvana получат в России маркировку согласно закону против пропаганды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отраслевой перечень.

В обновленном перечне появились более 100 книг, среди которых — биографические произведения «Nirvana: правдивая история» музыкального критика Эверетта Тру и «The Doors. Сгореть в любви дотла!» британского журналиста Мика Уолла.

До этого в список внесли романы российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также зарубежных литераторов Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками. Кроме того, в него попали переводы классической литературы, опубликованные после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого, вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей».

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

До этого Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических и психотропных веществах — на таких книгах разместят предупреждающие знак и текстовое сообщение.

Ранее криминалисты выдвинули новую версию трагедии с солистом Nirvana Куртом Кобейном.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!