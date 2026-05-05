Два российских фильма получили награду в США

Фильм «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» получил награду кинофестиваля в США

Две российские документальные картины удостоились награды в американском фестивале независимого кино WorldFest. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось в Хьюстоне (штат Техас). Фильм Алексея Дегтярева «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» получил золото на фестивале, а картина Саиды Медведевой «Viner Takes it All» — серебро.

Фильм Дегтярева рассказывает о советском боксере Андрея Борзенко, который провел в концлагере Бухенвальд более 80 боев, несмотря на условия содержания. В главной роли снялся Иван Фоминов.

Картина «Viner Takes it All» рассказывает об известной российской гимнастке Ирине Винер. С 2001 по 2025 год она была главным тренером сборной России по художественной гимнастике. В феврале 2025-го она решила покинуть пост.

За время своей карьеры Винер поработала со многими чемпионками и медалистками Олимпийских игр — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

