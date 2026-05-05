Режиссер «Брестской крепости» решил отдохнуть от военной тематики

Режиссер Александр Котт заявил ТАСС о желании отдохнуть от военной тематики.

«Нас там не было, и что было на самом деле, не знает никто. Всё, что знали, я думаю, вся литература и кино, оно всё равно мифологизировано в хорошем смысле этого слова», — поделился кинематографист.

Котт отметил, что есть много интересных событий и людей, про которых он бы хотел снять кино. К примеру, режиссеру хочется создать картину про автора «Горе от ума» Александра Грибоедова. Он назвал писателя уникальным дипломатом.

Александр Котт окончил ВГИК в 2000 году. Через год после выпуска он дебютировал с полнометражным фильмом «Ехали два шофера». Режиссер известен по фильмам «Брестская крепость», «Ангелы «Ладоги», «Княжна Мери», «Подсадной», «Елки 2».

