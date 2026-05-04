«Впаривают бред»: Юрий Лоза объяснил неверие в визит американцев на Луну

Певец Юрий Лоза заявил, что не верит в главную космическую миссию США – по его мнению, ни один американский астронавт никогда не ступал на Луну. В изучении спутника Земли на первое место выходят Россия и Индия, а Штаты остались далеко позади, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Бред все то, что они нам пытаются впарить. Чистейшей воды бред, — заявил певец. — Вот Юрий Гагарин был в космосе, причем очень много задокументированных на то имеется сведений, много фактов и доказательств. А американцы на любой студии могли снять, как они бродят по Луне, как свой флаг устанавливают, и все в этом духе».

Он подчеркнул, что не верит ни в одну миссию американцев, добавив, что Россия в «космических войнах» давно победила США, а сейчас в лидеры также выбивается Индия, которая планирует изучать обратную сторону Луны.

Напомним, до этого Юрий Лоза заявил «Газете.Ru», что не верит в реальность миссии НАСА к Луне. По его мнению, все 10 дней перед жителями Земли разыгрывалась постановка. Он добавил, что убедился в фейковости миссии, когда увидел снимки приводнения.

Кроме того, Лоза убежден, что фото Земли, сделанное во время лунной миссии НАСА «Артемида-2», создано искусственным интеллектом.

Ранее Лоза радикально разоблачил все теории заговора.