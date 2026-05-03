«Правда, у тебя получается?»: Путин «дал пять» юному мультипликатору

Владимир Путин поддержал юного мультипликатора и дал ему «пять»

Президент России Владимир Путин встретился с мальчиком, который делает мультфильмы, и поддержал его увлечение. Об этом сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

30 апреля глава государства встретился с представителями малочисленных народов России. Во время фотосессии Путин заметил среди гостей юного мультипликатора.

Узнав о его необычном увлечении, президент пожал мальчику руку и сказал: «Правда, у тебя получается? Молодец!» Все присутствующие на встрече зааплодировали, реагируя на слова президента.

Накануне стало известно, что на следующей неделе Путин проведет двусторонние встречи с зарубежными лидерами, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.

В частности, на встрече будут присутствовать премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Полный список гостей парада Победы в Москве 9 мая пока не опубликован. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль своевременно сообщит о всех зарубежных лидерах, которые прибудут в столицу РФ в этот день.

