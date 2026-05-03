Юная певица покорила арабский «Голос. Дети» исполнением «Калинки‑малинки»

Девятилетняя Эмилия исполнила «Калинку‑малинку» на арабском шоу «Голос. Дети»
The Voice Kids: Ahla Sawt

Девятилетняя Эмилия, участница арабского вокального шоу «Голос. Дети», исполнила «Калинку-малинку» сразу на двух языках. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

Девочка, чья мама — русская, а папа — иорданец, вышла на сцену в ярком платье, напоминающем русский народный костюм, а завершающий штрих создал красный ободок на волосах, стилизованный под кокошник.

Юная певица, отмечает Telegram-канал, покорила сердца и зрителей шоу, и членов жюри — к Эмилии повернулись сразу три наставника.

30 апреля сообщалось, что американский певец Джаред Лето разместил видео в TikTok, использовав ремикс песни «Бродяга» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева под названием «Kavkaz».

В ролике Лето идет по улице в темных очках и длинной шубе. Он подписал видео вопросом: «Как мотивируете себя на понедельник?»

Запись быстро стала популярной: она набрала 27 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев, среди которых многие на русском языке.

Песня «Kavkaz» была выпущена 20 декабря 2025 года в составе альбома Kavkaz — Single исполнителем Starly. Автором музыки и слов является Эльбрус Джанмирзоев.

Ранее сообщалось, что рэпер Flo Rida подписал долгосрочный контракт на выступления в России.

 
