В Германии нашли «Оскар» российского режиссера

Статуэтку «Оскар» российского режиссера Павла Таланкина (признан в РФ иностранным агентом) нашли в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщили Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) (DW) (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) в пресс-службе Lufthansa.

Авиакомпания извинилась и заявила, что готова передать награду владельцу.

До этого режиссер Давид Боренштейн рассказал, что «Оскар» Таланкина потеряли при перелете из США в Европу. 30 апреля Таланкин прибыл в Нью-Йорк в аэропорт Кеннеди, статуэтка была у него в ручной клади. Сотрудник Управления транспортной безопасности США решил, что фигурка может быть использована в качестве оружия, и потребовал переложить статуэтку в багаж. Во Франкфурт «Оскар» не прибыл — его потеряли по дороге.

Таланкин и Боренштейн — авторы датско-чешского документального фильма о российской школе «Господин Никто против Путина». Фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Лента рассказывает об изменениях в российской школе после начала спецоперации.

В марте постоянная комиссия СПЧ РФ по международному сотрудничеству в области прав человека направила в оргкомитет американской кинопремии «Оскар» и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани обращения из-за использования в документальном фильме «Господин Никто против Путина» кадров с российскими школьниками без их согласия.

Ранее российский суд запретил к показу фильм «Господин Никто против Путина».