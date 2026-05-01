Павел Таланкин потерял «Оскар» при перелете

Режиссеру Таланкину не разрешили пронести «Оскар» на борт и потеряли статуэтку

Статуэтку «Оскар» российского режиссера Павла Таланкина (признан в РФ иностранным агентом) потеряли при перелете из США в Европу. Об этом рассказал режиссер Дэвид Боренштейн на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

30 апреля Таланкин прибыл в Нью-Йорк в аэропорт Кеннеди, статуэтка «Оскар» была у него в ручной клади. Сотрудник Управления транспортной безопасности США (TSA) решил, что фигурка может быть использована в качестве оружия, и потребовал переложить статуэтку в багаж.

«У Павла не было с собой сумки, чтобы сдать ее на хранение, поэтому TSA положила «Оскар» в коробку и отправила ее в багажный отсек самолета», — написал режиссер.

Во Франкфурт «Оскар» не прибыл — его потеряли по дороге.

Таланкин и Боренштейн — авторы датско-чешского документального фильма о российской школе «Господин Никто против Путина». Фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

До этого стало известно, что постоянная комиссия СПЧ РФ по международному сотрудничеству в области прав человека направила в оргкомитет американской кинопремии «Оскар» и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани обращения из-за использования в документальном фильме «Господин Никто против Путина» кадров с российскими школьниками без их согласия.

В конце марта Таланкина признали иноагентом.