Николай Дроздов мог завершить ТВ-карьеру из-за страха заболеть

Mash: телеведущий Дроздов самоизолировался из-за боязни вирусов
Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий Николай Дроздов мог завершить ТВ-карьерой из-за страха заболеть на фоне лечения от рака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 88-летний Дроздов практически не выходит на улицу и отклоняет приглашения на дружеские встречи, съемки и корпоративы и дружеские. Источник отметил, что он самоизолировался из-за боязни вирусов — даже обычная простуда может резко отрицательно сказаться на его организме.

В последние полгода, продолжил инсайдер, Дроздов живет с супругой только на пенсию.

В октябре 2025 года СМИ сообщали, что Дроздов уменьшился на восемь сантиметров в росте из-за болезни. Как отмечал Telegram-канал Mash, у Дроздова прогрессирует остеопороз. Его позвоночник оседает из-за деформации костей.

Накануне друг Дроздова художник Константин Мирошник признался, что телеведущий не посещает светские мероприятия, так как стесняется своего состояния здоровья.

