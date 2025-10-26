Николай Дроздов уменьшился на несколько сантиметров за последний год

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров из-за болезни за последний год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Дроздова прогрессирует остеопороз. Его позвоночник оседает из-за деформации костей. На данный момент рост телеведущего сократился с 180 до 162 см. Как отмечает Mash, зоолог жалуется на сильные боли в суставах, общую слабость и деформацию спины.

27 августа Telegram-канал Mash заявил, что дочери «бросили» Дроздова после пережитой им летом 2025 года операции. Также канал сообщал, что экс-ведущий «В мире животных» практически перестал самостоятельно ходить — в том числе он не может подняться с постели, его постоянно мучают боли. Издание ссылалось на слова жены Дроздова Татьяны.

Друг Дроздова, художник Константин Мирошник, назвал в беседе с «Абзацем» информацию о проблемах со здоровьем у телеведущего выдумкой. Он заявил, что Дроздов «прекрасно себя ощущает» и ежедневно занимается спортом.

Ранее Барановская вышла в свет после госпитализации.