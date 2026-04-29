Друг рассказал, почему Николай Дроздов избегает выходов в свет: «Стесняется»

Художник Константин Мирошник признался, что его друг Николай Дроздов не посещает светские мероприятия, так как стесняется своего состояния здоровья. Об этом живописец рассказал kp.ru.

Мирошник уточнил, что на данный момент 88-летний ведущий «В мире животных» ходит с палочкой, а иногда и с двумя палочками для скандинавской ходьбы.

«У него есть проблемы с ногой — они под контролем, но приходится опираться. Он не хочет, чтобы его видели и фотографировали с палочкой! Стесняется ходить на мероприятие с ней», — поделился художник.

Как отмечает СМИ, сейчас Дроздов живет по собственному распорядку и старается держать здоровье под контролем. Он регулярно делает зарядку, занимается на велотренажере и изучает испанский язык для тренировки мозга.

Супруга Дроздова Татьяна следит за тем, чтобы муж принимал лекарства, а также сопровождает его на приемы к врачу. Также телеведущего регулярно навещают дети и внуки.

В октябре 2025 года СМИ сообщали, что Дроздов уменьшился на восемь сантиметров в росте из-за болезни. Как отмечал Telegram-канал Mash, у Дроздова прогрессирует остеопороз. Его позвоночник оседает из-за деформации костей.

