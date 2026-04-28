CМИ: Ларису Долину экстренно госпитализировали

Mash: певицу Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике
Певицу Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике, у исполнительницы диагностировали хондроз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, врачи подозревают, что у артистки есть проблемы с хрящевой тканью.

28 апреля Mash сообщил, что Долиной внезапно стало плохо в своей квартире в Москве. По данным Telegram-канала, на протяжении нескольких часов певица лежала в кровати и не могла встать. На фоне этого она вызвала скорую помощь.

В 2025 году Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд России принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина арендует жилье.

Ранее Долина рассказала, как скандальная история с квартирой изменила ее взгляд на жизнь.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!