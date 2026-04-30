Лавров написал стихи к песне Александра Маршала

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что сочинил стихи к песне музыканта Александра Маршала. Его слова передает ТАСС.

Речь идет о композиции «Эти даты». Как отметил Лавров, песня посвящена важным жизненным моментам.

«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — поделился министр.

В мае 2025-го актер и музыкант Никита Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова. Артист назвал министра «главным дипломатом всея Руси».

Джигурда уточнил, что Лавров написал эти стихи еще до того, как стал главой внешнеполитического ведомства. Музыкант отметил, что строки отражают и сегодняшнее душевное состояние министра.

Джигурда также предположил, что Лавров — реинкарнация автора пьесы «‎Горе от ума» Александра Грибоедова.

В июле 2025-го рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) записал совместный трек с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

