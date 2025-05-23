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Джигурда записал песню на стихи министра Лаврова

Джигурда написал песню на стихи главы МИД Лаврова
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instadzhigurda/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артист Никита Джигурда написал песню на стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного», — сказал Джигурда.

Исполнитель песни уточнил, что Лавров написал эти стихи еще до того, как стал главой внешнеполитического ведомства. Джигурда отметил, что строки отражают и сегодняшнее душевное состояние министра.

Более того, Джигурда предположил, что Лавров — реинкарнация автора пьесы «‎Горе от ума» Александра Грибоедова.

22 мая президент России Владимир Путин вручил орден св. Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Церемония прохошла в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея.

Ранее Лавров пошутил на тему семейного положения во время визита в Армению.

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