Джигурда записал песню на стихи министра Лаврова

Артист Никита Джигурда написал песню на стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА Новости.
«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного», — сказал Джигурда.
Исполнитель песни уточнил, что Лавров написал эти стихи еще до того, как стал главой внешнеполитического ведомства. Джигурда отметил, что строки отражают и сегодняшнее душевное состояние министра.
Более того, Джигурда предположил, что Лавров — реинкарнация автора пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова.
22 мая президент России Владимир Путин вручил орден св. Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Церемония прохошла в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея.
Ранее Лавров пошутил на тему семейного положения во время визита в Армению.