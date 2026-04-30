Иск к Газманову на 44 млн рублей отложен из-за неуплаченной госпошлины

Суд Москвы оставил без движения иск бывшего директора к Газманову на 44 млн

Московский суд оставил без движения иск о взыскании 44 миллионов рублей с народного артиста Олега Газманова, поданный его бывшим директором Дмитрием Царенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Царенко подал в суд на Газманова, требуя взыскать неосновательное обогащение. Однако 23 апреля суд отложил рассмотрение дела. Причина — истец не уплатил государственную пошлину.

В 2024 году Газманов заявил в полицию, подозревая своего директора в краже денег с концертов. В итоге Царенко получил четыре года колонии за 13 случаев мошенничества на общую сумму 10,4 миллиона рублей.

Позже против него возбудили еще одно уголовное дело за 17 эпизодов мошенничества на сумму 15,3 миллиона рублей. При этом адвокат Царенко Алексей Новожилов настаивает, что его клиент невиновен.

Юрист утверждает, что агентский договор между ИП Царенко и артистом, а также финансовая документация подтверждают добросовестность экс-директора. Кроме того, компания Газмановых «ОМГ-Промо» организовывала концерты через ИП Царенко, который затем распределял средства среди сотрудников. Также с 2019 по 2024 год Царенко перевел на счета Газманова 44 миллиона рублей.

