Россияне начали скупать «Вредные советы» после поручения Бастрыкина

В России вырос спрос на книги Остера после поручения Бастрыкина

В России увеличился спрос на произведения детского писателя Григория Остера. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, за последние семь дней продажи на книги Остера выросли в 7,6 раза по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшим спросом произведения пользуются онлайн. Там продажи выросли в почти 40 раз.

Как уточняет ТАСС, продажи увеличились на фоне поручения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

21 апреля Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Он предложил это в рамках заседания Координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

Книга Григория Остера «Вредные советы» была выпущена в 1990 году, это цикл стихотворений с советами и поучениями, которые в веселой форме объясняют детям, как не надо себя вести.

22 апреля в издательстве АСТ, которое издает книги Остера, заявили, что запросов СК, прокуратуры и иных структур к ним не поступало.

Ранее гендиректора ЭКСМО обязали явиться к следователю по делу об ЛГБТ-пропаганде («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).