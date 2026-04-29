Shaman отказался ехать на «Интервидение» в Саудовскую Аравию

Певец Shaman заявил, что будет следить за «Интервидением» из России
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) признался ТАСС, что не собирается ехать в Саудовскую Аравию на международный конкурс «Интервидение».

Shaman уточнил, что продолжит следить за «Интервидением» из России. Он намекнул, что не поедет в Саудовскую Аравию по политическим причинам.

«Как вы все знаете, мне не рекомендовано покидать границы России. Хотя границ России не существует», — заявил артист.

В марте Shaman заявил, что не намерен менять англоязычный псевдоним и выступать под своим настоящим именем. Исполнитель подчеркнул, что не нарушает этим никаких законов, а его сценическое имя стало состоявшимся брендом, причем не только в России.

5 марта в Екатеринбурге общественница Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить певца Shaman. По мнению женщины, афиши исполнителя нарушают закон о борьбе с англицизмами. Герлах отметила, что при введении новой законодательной нормы власти не подумали о том, как сложно это будет сделать.

Ранее Shaman рассказал о необычном пункте в райдере помимо портрета Путина.

 
