Директор Долиной отреагировал на информацию о госпитализации певицы

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг в разговоре с ТАСС появившуюся в СМИ информацию о госпитализации исполнительницы.

«Врут [о госпитализации]», — сказал он.

Вечером 28 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. По информации СМИ, врачи диагностировали у артистки хондроз.

Чуть ранее Mash писал, что Долиной внезапно стало плохо в своей квартире в Москве. По данным Telegram-канала, на протяжении нескольких часов певица лежала в кровати и не могла встать. На фоне этого она вызвала скорую помощь.

В 2025 году Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд России принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина арендует жилье.

Ранее Долина поделилась секретами молодости.