СМИ: Лариса Долина прикована к кровати из-за болей в спине

Народной артистки России Ларисе Долиной внезапно стало плохо в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, на протяжении нескольких часов Долина лежала в кровати и не могла встать. Предварительно, она страдала от невыносимой боли в спине. На фоне этого Долина вызвала скорую помощь. О дальнейшем развитии событий в посте не уточняется.

Ни артистка, ни ее представители пока не комментировали появившуюся информацию.

В августе 2024 года Долина попала в скандал после того, как продала квартиру в Хамовниках, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам. Всего в состав преступной группировки, которые обманули артистку и других россиян от лица сотрудников полиции и банков, входили четыре человека. Их приговорили к тюремным заключениям, а также обязали выплатить Долиной 62 млн рублей.

По данным SHOT, один из обвиняемых заключил контракт с Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Также известно, что двое фигурантов дела об афере с квартирой Долиной были судимы за хищения.

Ранее сообщалось, что ведущая «Квартирного вопроса» попала в ДТП по дороге на съемки.