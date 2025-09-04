Лариса Долина поделилась секретами молодости

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что старается следить за своим здоровьем, внешностью и душевным равновесием, чтобы сохранить молодость. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, еще одним секретом является любовь к себе, жизни и тем, кто ее окружает. Артистка также призналась, что поддерживает свою форму за счет интервального голодания.

«К тому же раз в год я сдаю анализ крови на 120 компонентов. Он определяет совместимость твоих органов с той едой, которую ты употребляешь. Выявляется внутренняя аллергическая реакция, которая происходит в организме, если ты ешь продукты, которые тебе нельзя. Есть красный список продуктов, который не стоит употреблять, есть зеленый — то, что можно», — добавила Долина.

В конце августа Лариса Долина рассказала, как отметит свой юбилей. По словам Долиной, 70-летие она встретит на сцене творческим вечером «В кругу друзей» 10 сентября в Кремле. В концерте примет участие хор Музыкальной академии Долиной, большой оркестр «Русская филармония» и ее коллектив «Долина бэнд». Артистка пообещала, что сменит на сцене множество костюмов.

Ранее Лариса Долина высказалась о скандальном выступлении Крида.