Долина переехала в квартиру, в которой жил голливудский актер

Певица Лариса Долина переехала в съемную квартиру в Москве, где ранее проживал переехавший в Россию американский актер Стивен Сигал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Новым гнездышком певицы стала квартира площадью 235 квадратных метров на четвертом этаже элитного ЖК в Гагаринском районе Москвы. Владелец — топ-менеджер крупнейшей энергетической компании», — говорится в публикации.

Уточняется, что цена аренды составляет от 700 тысяч рублей в месяц.

По данным Telegram-канала, в настоящее время Долина занимается ремонтом. При этом соседи утверждают, что ни разу не видели народную артистку, но о переезде звезды «гудит весь дом».

28 апреля Ларисе Долиной внезапно стало плохо в своей квартире в Москве. По информации СМИ, на протяжении нескольких часов певица лежала в кровати и не могла встать.

Позже стало известно, что артистку госпитализировали с сильной болью в позвоночнике, у нее диагностировали хондроз. Как уточняет Mash, врачи подозревают, что у Долиной есть проблемы с хрящевой тканью.

